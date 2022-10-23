مايكروسوفت تتعرض لخرق و تسريب لآلاف البيانات

تعرض خادم من خوادم شركة مايكروسوفت لخرق كان السبب في تسريب بيانات أكثر من 65,000 شركة من 111 بلدًا، وذلك وفق ما أفادت شركة الأبحاث الأمنية SOCRadar.



وقالت SOCRadar إنها أبلغت مايكروسوفت بالنتائج التي توصلت إليها، والتي توضح بالتفصيل أن خادم Azure Blob Storage الذي تم تكوينه بشكل خطأ قد تعرض للاختراق، وربما كشف ما يقرب من 2.4 تيرابايت من البيانات الحساسة، ومن ذلك: الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وأسماء الشركات، والملفات المرفقة التي تحتوي على معلومات الشركة الخاصة، مثل: مستندات إثبات المفهوم، وبيانات المبيعات، وطلبات المنتجات، بالإضافة إلى معلومات عديدة أخرى.



وبعد أن أُبلغت بالخرق في 24 سبتمبر 2022، أصدرت مايكروسوفت هذا الأسبوع بيانًا قالت فيه إنها قامت بتأمين نقطة النهاية المخترقة، والتي "لا يمكن الوصول إليها الآن إلا من خلال المصادقة المطلوبة"، وأن التحقيق "لم يجد إشارة إلى تعرض حسابات العملاء أو الأنظمة للاختراق". كما ذكرت الشركة أنها تواصلت مع العملاء الذي تأثروا بالخرق.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت لم تفصح عن أي إحصاءات مفصلة بشأن الخرق الذي حدث.