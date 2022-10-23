انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

تم انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وذلك خلال الجلسة الكاملة الأولى للجنة التي عقدت اليوم الأحد، وفقا لبيان رسمي.

وحضر الجلسة، التي ترأسها شي، 203 أعضاء باللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني و168 عضوا احتياطيا.

وتم تعيين شي أيضا رئيسا للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الجلسة.

وأعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذين تم انتخابهم خلال الجلسة هم: شي جين بينغ و لي تشيانغ و تشاو له جي ووانغ هو نينغ و تساي تشي و دينغ شيويه شيانغ و لي شي.

كما تم انتخاب أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال الجلسة، التي اعتمدت أعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الذين رشحتهم اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وسمت الجلسة أعضاء اللجنة العسكرية المركزية. ووافقت الجلسة على الأمين ونواب الأمين وأعضاء اللجنة الدائمة للجنة المركزية لفحص الانضباط الذين تم انتخابهم خلال الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط.