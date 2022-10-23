متى تتخلى المدارس عن الوجبة الباردة؟

بإقرارها الرفع من قيمة الوجبة الغذائية المخصصة للتلاميذ، تكون الحكومة وضعت إصبعها على جزء من مكمن الجرح في منظومة الإطعام المدرسي، مع أن العمل لإصلاح ما أفسده الدهر لا يزال يتطلب جهودا مضاعفة، حتى يودّع أبناؤنا في الجزائر العميقة ومناطق الظل، مآسي الوجبة الباردة (خبز صابح، فرماجة، وحبة بيض في أحسن الأحوال).

تحول موضوع الوجبات الغذائية الممنوحة للتلاميذ في المدارس، إلى نقاش واسع بين أولياء التلاميذ والسلطات المعنية، وذلك بهدف تحسينها حفاظا على صحة التلاميذ، خاصة في الابتدائي. وقد خلصت تقارير المفتشية المكلفة بمراقبة الوجبات، إلى ضرورة ضبط القيمة الغذائية والتأكيد من منح التلاميذ الوجبات ساخنة، ما يعني منع الوجبات الباردة التي تشكل خطورة على صحة التلاميذ.

وقد قامت وزارة الداخلية بمراجعة شاملة للقيمة الغذائية للوجبات الغذائية، الممنوحة للتلاميذ، حيث صدر القرار في الجريدة الرسمية لتحديد كلفة الوجبة الغذائية الممنوحة للتلاميذ في اليوم الواحد من مساهمة ميزانية الدولة والمساهمات المحتملة للبلدية والولاية. وحددت قيمة الوجبة حسب الولايات، بين الجنوب والشمال، حيث تم تحديد قيمة الوجبة في ولايات الشمال بـ65 دج، فيما تم تحديد قيمة الوجبة في ولايات الجنوب بـ75 دج.

وبناء على ذلك، تقترح السلطات العمومية برنامجا غذائيا خاصا بالواجبات الغذائية الأسبوعية المقدمة للتلاميذ يشمل ثلاثة أصناف أساسية، بداية من المقبلات التي تشمل الخضر المتنوعة، وذلك بين البيض، وشربة الشعير. أما فيما يخص الأطباق الرئيسية، فتقرح الوزارة تقديم تنويع الوجبات، حسب مخطط تم دراسته بعناية للحفاظ على صحة التلاميذ.

ويشمل برنامج الأطباق الرئيسية المقترح، تقديم وجبة من الخبر والعدس واللوبيا والدجاج الطازج المرفق بشهادة بيطرية، يوم الأحد، وتقديم وجبة تشمل الخبز والخضر الطازجة الموسمية مع قطعة من لحم العجل، ويوم الثلاثاء تقديم وجبة من الخبز والعجائن والحمص والخضر والدجاج الطازج، بينما يتم تقديم وجبة من الخبز والعدس أو اللوبيا ولحم العجل يوم الأربعاء. أما يوم الخميس، فيقترح تقديم وجبة من الكسكس والحمص والخضر المشكّلة الطرية، مع قطعة من الدجاج.

وفيما يخص التحلية، فقد خصص المخطط الغذائي تقديم فاكهة الفصل الموسمية، سواء التفاح والإجاص، أو البرتقال والموز والفراولة أو العنب والبطيخ والتمر أو تحلية "الياغورت".

وقد ضبطت الوزارة مخططا دقيقا فيما يخص الكمية الضرورية التي يجب أن يستفيد منها كل تلميذ، فعلى سبيل المثال، فقد تم تحديد معدل ثلث قطعة خبز بمعدل أربع مرات في الأسبوع. أما فيما يخص قيمة البقوليات المقدمة، سواء من عدس ولوبيا وحمص وعدس أو عجائن وخضر، فقد تم تحديدها بـ50 غرام. وفيما يخص لحم العجل منزوع العظم، فقد تم تحديد معدل ما بين 50 إلى 90 غرام بمعدل حصتين في الأسبوع. وبالنسبة للدجاج، فقد تم تحديد قيمة 100 غرام للوجبة بمعدل ثلاث حصص أسبوعيا.

ويشرف مدير الابتدائية ومفتش التغذية المدرسية، مع مصالح البلدية، على احترام الكميات اللازمة من المواد الغذائية التي تدخل في التحضير اليومي للوجبات الغذائية، سواء من ناحية النوعية واحترام شروط تقديمها للتلاميذ، أو الحصص التي يستفيد منها كل تلميذ.

وقد فتح المجال أمام أولياء التلاميذ والجمعيات أيضا للمساهمة في تحسين مستوى الوجبات الغذائية، حيث بات بإمكانهم المساهمة ماليا أو بشكل مباشر عن طريق تقديم المساعدات لدعم كلفة الوجبات.