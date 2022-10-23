تمنراست: حجز أطنان من الفرينة

تمكنت مصالح الجمارك بتمنراست من حجز 43.000 كلغ من مادة الفرينة و 1.600 لتر من المازوت، مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان : "تكريسا للدور الرقابي والحمائي للجمارك الجزائرية، ومساهمتها الفعالة في مجال محاربة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع، وفي إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه، تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بتمنراست من حجز 43.000 كلغ من الفرينة و 1.600 لتر من المازوت، تم ضبطها محملة على متن جرار طريقي بمقطورة، مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق".

وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية تأتي "تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية القاضية بضرورة الحرص على استقرار السوق الوطنية وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية".