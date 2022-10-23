باتنة: حجز كمية معتبرة من المهلوسات

تمكنت مصالح الشرطة بالتنسيق مع القطاع العسكري بولاية باتنة من حجز 56000 كبسولة من المؤثرات العقلية وسلاح ناري .

العملية التي قام بها أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية باتنة بالتنسيق مع القطاع العسكري جاءت بعد معلومات وصلت للمصالح المذكورة تشير إلى وجود شاحنة مشبوهة بمدينة تكوت بالجهة الشرقية الجنوبية للولاية كان على متنها شخص في العقد الثالث من العمر رفقة شريكين له أعمارهم 25 و 39 سنة أحدهما مسبوق قضائيا.

وبعد اخضاع الشاحنة للإجراءات المعمول بها قانونا وتفتيشها تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية يقدر عددها بـ 55874 كبسولة، وإستكمالا لعميلة التحقيق تم العثور أيضا بأحد المزارع بمدينة إشمول على بندقية صيد عيار 12 مع 15 خرطوشة من نفس العيار فارغة و 03 خراطيش معبأة وكذا صدرية و حزامين مخصصين لحمل الخراطيش.