تسجيل 38 حريقا ببومرداس

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية بومرداس، 38 حريقا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه تم تسجيل 38 حريقا أهمها بدوار أولاد بختي بلدية أولاد عيسى بحوالي هكتارين، قرية البهاليل بلدية أعفير حوالي 03 هكتار و أولاد بن تافات بلدية يسر حوالي 05 هكتار.

كما سجلت حريق بعين عسيلة بلدية أولاد عيسى حوالي 03 هكتار، قرية تيزغوين بلدية دلس حوالي 2.5 هكتار وبن والي بلدية رأس جنات حوالي 1.5 هكتار.

وكذا الحمري بلدية يسر حوالي هكتارين.

بالإضافة إلى جلولة بلدية الخروبة أين أتلف حوالي 1.5 هكتار، يضيف البيان.

وقد تم إخماد جميع الحريق و منعها من الانتشار مع التركيز على حماية السكان دون تسجيل إصابات.