تسعة جرحى في حادثي مرور منفصلين بسيدي بلعباس

أعلنت خلية الإعلام والاتصال التابعة للمديرية الولائية للحماية المدنية بسيدي بلعباس صباح يوم الأحد عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة أثر حادثي مرور منفصلين ما استدعى تدخلا عاجلا لاعوان مختلف الوحدات الذين تكفلوا بتقديم الإسعافات ونقل الجرحى صوب المؤسسات الاستشفائية.

وكانت أثقل حصيلة قد سجلت في حدود الساعة التاسعة وعشر دقائق بالطريق الوطني رقم 13 في شطره المار باقليم بلدية العمارنة غير بعيد عن قرية بلولادي أين تسبب اصطدام عنيف لشاحنة بسيارتين سياحيتين في إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة منهم ثلاثة في حالة حرجة ما عجل بتحويلهم من قبل أعوان الوحدة القطاعية "نوال بن موسى" بدعم من أفراد الوحدة الرئيسية صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية.

وكان الطريق الوطني رقم 95 قبل ذلك بساعة قد شهد انحراف سيارة عن مسارها الطبيعي قبل ارتطامها بشجرة بإقليم بلدية سيدي علي بن يوب ما تسبب في إصابة شخصين بجروح متفاوتة ، وهو ما رفع حصيلة المصابين من ضحايا حوادث المرور إلى تسعة بطرقات ولاية سيدي بلعباس صباح يوم الأحد.