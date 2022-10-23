غليزان: إتلاف أزيد من قنطار من اللحوم البيضاء

قامت مصالح أمن دائرة المطمر في غليزان بحجز قنطار و 10 كلغ من اللحوم البيضاء ، لانعدام لشروط الحفظ و الصحة والنظافة،حيث كانت موجهة للاستهلاك.

وذلك على إثر نقطة مراقبة أمنية قامت بها ذات المصالح، أين تم توقيف مركبة من نوع فورد وأثناء إخضاعها للمراقبة الإدارية وتفتيشها، تم العثور بالصندوق الخلفي على كمية معتبرة من الدجاج المذبوح، والذي قدر وزنه بأزيد من قنطار كان موجها إلى أصحاب محلات بيع اللحوم.وبعد التدقيق مع صاحبها تبين أنه لا يحوز على شهادة طبية تتثبت صلاحيتها، ومنعدمة لأدنى شروط النظافة، ومنقولة في مركبة غير مستوفية لشروط النقل والتبريد.

وبعد عرض المحجوزات على الطبيب البيطري المختص،تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك،وتمس بشروط الصحة والنظافة العموميتين،ليتم إتلافها.وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالف.