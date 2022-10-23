العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة الصهيونية.

وأفادت صحيفة القدس، ظهر اليوم، بأن المستوطنين قاموا بجولات استفزازية داخل أروقة المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويوم الجمعة الماضية، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الشرطة الصهيونية اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، وأزالت لافتات للفلسطيني القتيل، عدي التميمي وفلسطينيين آخرين.

وكان عشرات الشبان الفلسطينيين قد خرجوا في تظاهرة عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، دعما وإسنادا لعائلات القتلى الفلسطينيين، في وقت أدى الصلاة أكثر من 50 ألف مصل في المسجد.