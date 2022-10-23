"الجزائر محور المنطقة ولديها إمكانيات كبيرة للبروز كقوة اقتصادية"

أكد الممثل الخاص للشؤون التجارية والأعمال في وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، ديلوار سيد، في هذا اللقاء الذي جمعه بـ"الخبر"، على دور الجزائر الريادي في قيادة المنطقة وقدرتها على التحول إلى محور حقيقي، مؤكدا من الناحية المقابلة على اهتمام كبير من الشركات الأمريكية على تكثيف تواجدها في السوق الجزائرية.

أكد المتحدث على أنه تعرف إمكانات السوق الجزائرية، فهي تعتبر أكبر دولة في إفريقيا، مع عدد كبير من السكان، لاسيما وأنه يملك خلفية تجارية، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة إلى الجزائر، حيث قال في لقائه مع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، اكتشفت الإمكانيات الجزائرية والقدرات الخاصة بتنويع الاقتصاد.

وذكر ديلوار في السياق لقائه بوزير الشركات الناشئة، ياسين وليد، أنه لمس توجها فعليا لتطوير منظومة الشركات الناشئة، لاسيما وأنه قال إنّ الجزائر لديها رصيد جيد عندما يتعلق الأمر بشباب متعلمين للغاية، يتقنون لغات متعددة، وبلدا كبيرا الحجم. وأوضح المسؤول الأمريكي بأنّ المنظومة القانونية مهمة جدا، خاصة وأنّ المستثمرين الأجانب بشكل عام ورجال الأعمال الأمريكيين، يرغبون في الاستثمار في السوق الجزائرية، من خلال العمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار للسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار، بالإضافة إلى معالجة بعض النقاط القانونية، وأشار في هذا الشأن إلى قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها من الجزائر.

لقاءات مثمرة مع المسؤولين الجزائريين

وتطرق المتحدث إلى جملة اللقاءات التي قام بها خلال الزيارة الأخيرة، التي التقى فيها بالعديد من المسولين الجزائريين، على غرار المدير العام لشركة اتصالات الجزائر، تناول فيها الطرفان إمكانية استثمار الشركات الأمريكية في مجال التكنولوجيا، كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع الخاصة بالشبكات والألياف البصرية، مؤكدا على أن الشركات الأمريكية يمكنها المساهمة في تحسين اتصال النطاق العريض والألياف البصرية في السوق.

وكشف المسؤول الأمريكي من الناحية المقابلة اهتمام الشركات الأمريكية بقطاع النفط والغاز، وقال "الجزائر رائدة في مجال الطاقة، ولها دور تلعبه في أمن الطاقة في المنطقة ونريد أن ندعم ذلك" والعمل على ربط الجسور مع الشركات الأمريكية لتغطية احتياجات القطاع الطاقوي الجزائري من المعدات الضرورية للاستمرار في القيام بهذا الدور الريادي.

الطاقة والتكنولوجيا تثيران اهتمام الشركات الأمريكية

أما عن القطاعات الأكثر اهتماما من قبل الشركات الأمريكية، قال ديلوار سيد: إن الفرص موجودة في أكثر من مجال، مضيفا "أنا شخصياً منبهر بالإمكانيات في قطاع التكنولوجيا والرقمنة"، ومن ثمة فإن فرص الجزائر للتطور كبلد رائد في إفريقيا بأكملها موجودة، لاسيما "أن الجزائر قريبة جدًا من أوروبا ولديها جالية في أوروبا وأمريكا، وهو رصيد ضخم للجزائر".

وأكد المتحدث على دور الجزائر في الأمن الطاقوي، لاسيما بالنظر إلى مواردها، حيث تسعى الشركات الأمريكية للمساهمة في التنويع في قطاع الطاقة المتجددة بالنسبة للجزائر، مشددا على قطاعين رئيسيين، وهما البنية التحتية الرقمية والطاقة في الجانب المتجدد.

واستدل محدثنا بالأرقام ليؤكد على كون الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستثمرين في الجزائر، إذ أن 28٪ من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أمريكية. كما أنّ ـ يضيف ـ حجم التبادل التجاري تضاعف العام الماضي 2021، وبلغ هذا العام حوالي 3 مليارات دولار، الأمر الذي اعتبره "أساسا متينا، ولكن يمكننا القيام بالمزيد في ضوء الإمكانات الموجودة، ولهذا السبب كنت في الجزائر".

خط جوي مباشر بين نيويورك والجزائر

قال الممثل الخاص للشؤون التجارية والأعمال في وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية، إنه يؤيد بشدة إطلاق خط مباشر بين الجزائر والولايات المتحدة، واعتبره أفضل طريقة للتقارب بين الشعوب وترجمة تحول الجزائر إلى محور في المنطقة، مشيرا إلى أنه يدعم هذه الخطوة بشدة قائلا "نأمل أن ينجح الأمر".