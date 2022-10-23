أمن العاصمة: تفكيك جماعة إجرامية عابرة للحدود

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مكونة من خمسة أشخاص، من بينهم رعية أجنبي، وحجز أزيد من 15 ألف قرص مهلوس، حسب ما أفادت به ذات المصالح اليوم الأحد في بيان لها.

وأوضح البيان أن "مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة قمع الإجرام بالمقاطعة الرابعة للشرطة القضائية ببوشاوي، تمكنت من توقيف خمسة أشخاص مسبوقين قضائيا، من بينهم رعية أجنبي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة" مع حجز 15. 427 قرص من المؤثرات العقلية و 226 مليون سنتيم من عائدات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية ومركبة ودراجة نارية وكذا 7 هواتف نقالة".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بتهم تتعلق بـ "تكوين جماعة أشرار لغرض الاتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، النقل، التخزين والبيع باستعمال مركبة ذات محرك لتيسير جنحة الفرار".