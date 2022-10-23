الشلف: تواصل إخماد حريق غابة الروايشية

تواصل فرق ووحدات الحماية المدنية بالشلف عمليات إخماد حريق غابة الروايشية ببلدية تنس (55 كلم شمال الشلف) الذي اندلع مساء أمس السبت من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، حسبما علم اليوم الأحد لدى ذات الهيئة.

وأوضح المكلف بالإعلام، الرائد تقار سيد أحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن فرق ووحدات الحماية المدنية وبالتنسيق مع مصالح الغابات و أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، تواصل لليوم الثاني عمليات إخماد حريق غابة الروايشية في الحدود بين بلديتي سيدي عكاشة وتنس شمال الشلف.

وأضاف المتحدث أن "صعوبة المسالك الغابية والرياح القوية التي اجتاحت المنطقة حالت دون السيطرة كليا على الحريق رغم مواصلة عمليات الإخماد إلى وقت متأخر من الليل، لتستمر منذ فجر هذا اليوم".

كما لفت الرائد تقار إلى إرسال فرق الدعم للحماية المدنية من الولايات المجاورة غليزان مستغانم وعين الدفلى وتيبازة وكذا حوامتين من فرق الدعم الجوي التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، "تحسبا لأي تطورات واتساع رقعة الحريق وكإجراء استباقي وحماية للسكان وممتلكاتهم المتواجدة بتلك المنطقة".

للإشارة، شهدت ولاية الشلف منذ ظهيرة أمس السبت 6 حرائق في عدة مناطق أخمد معظمها ماعدا حريق غابة الروايشية الذي أتى في حصيلة أولية على 15 هكتارا من الأحراش و أشجار الصنوبر الحلبي.