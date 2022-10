Mise en place d’une nouvelle stratégie pour les ports algériens

Harkati a déclaré lors d’un entretien à la chaine 1 de la radio nationale dont il étrait l’invité ce matin que pour donner une nouvelle dynamique aux ports algériens, cette stratégie comprendra plusieurs projets, y compris l’achèvement du terminal à conteneurs d’Oran en 2020, ainsi que celui du port de Dendjen, où les travaux ont atteint 95%, qui sera le plus grand terminal à conteneurs d’Algérie avec une capacité de 20 millions de conteneurs, en plus de l’expansion du port de Skikda et de Annaba.

Concernant la plateforme numérique pour accompagner la promotion des exportations développées par le ministère des transports en conformité avec les instructions des autorités supérieures du pays, Harkati a souligné que celle-ci a été créé par une équipe d’experts algériens et qui permettra, selon lui, d’éviter d’avoir recours à l’expertise étrangère.

Cette plateforme numérique permet également d'assurer plus la confidentialité et la sécurité des informations sur les opérations d’exportation et d’importation, le suivi physique et administratif des marchandises en temps réel, et de déterminer le délai durant laquelle les marchandises restent au port, ainsi que la réduction des coûts logistiques et des amendes.