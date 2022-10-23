حجز كمية معتبرة من الكوكايين بتبسة

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس التابع لأمن ولاية تبسة من حجز حوالي 830 غ من الكوكايين و ما لا يقل عن 3 آلاف قرص من المؤثرات العقلية، حسب ما ورد اليوم الأحد في بيان صحفي صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات البيان أنه تم تجسيد هذه العملية إثر ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها قيام مجموعة إجرامية بعملية استيراد و نقل المخدرات الصلبة وتخزينها بغرض توزيعها حيث تم ترصد تحركات أحد المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة مع تفتيش منزلين محل شبهة ليتم العثور بداخلهما على حوالي 830 غ من الكوكايين إضافة إلى 3.000 قرص مهلوس.

وقد تم حجز الكميات المذكورة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي مع فتح تحقيق معمق في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي أفراد المجموعة، حسب ذات الوثيقة.

و تندرج هذه العملية ضمن مخطط العمل الذي سطرته مصالح أمن ولاية تبسة في مجال

مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود خاصة المتعلقة ببيع وترويج وتخزين الأقراص المهلوسة ونقلها وتهريبها عبر الشريط الحدودي حيث تمكنت من تنفيذ عدة عمليات نوعية و تفكيك شبكات إجرامية تنشط في هذا المجال وحجز كميات هامة من هذه السموم، حسب ما خلص إليه ذات البيان.