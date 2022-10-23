أم البواقي: وضع حيز الخدمة قريبا لمصلحتين لتصفية الدم

سيتم في غضون شهر نوفمبر المقبل بولاية أم البواقي وضع حيز الخدمة مصلحة تصفية الدم بمستشفى، محمد بوحفص بمسكيانة، و مصلحة أخرى لحقن الدم بمستشفى، محمد بومالي بعين البيضاء، حسب ما علم اليوم الأحد من المدير المحلي للصحة محمد العايب.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصلحة تصفية الدم التي تم استحداثها بالمؤسسة العمومية الاستشفائية "محمد بوحفص" بمدينة مسكيانة، بالجهة الشرقية لولاية أم البواقي، قد تم تجهيزها بعشرة (10) أجهزة لتصفية الدم خصص لاقتنائها غلاف مالي قدره 32 مليون دج.

وأضاف العايب أنه قد تمت بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة، الأمومة والطفولة "محمد بومالي" بمدينة عين البيضاء إعادة تهيئة مكان مخصص لمصلحة جديدة لحقن الدم بغلاف مالي قدره 3 ملايين دج، مع تخصيص 40 مليون دج –حسبه- لتجهيزها بالعتاد اللازم.

وكشف مدير الصحة بخصوص تجهيز الهياكل الصحية عبر إقليم الولاية أنه سيتم اقتناء جهازي سكانير لفائدة مستشفيي ابن سينا و محمد بوضياف بعاصمة الولاية قبل نهاية السنة الجارية 2022.