إدانة الطاهر علاش بالحبس النافد

أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، حكما يقضي بإدانة المدير العام السابق لشركة تسيير خدمات ومنشآت مطار الجزائر، الطاهر علاش، بـ 6 سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بتهم ذات صلة بالفساد.

وكان القطب الجزائي الوطني المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قد أدان الطاهر علاش ابتدائيا بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار جزائري ومصادرة كل المحجوزات.

وتوبع الطاهر علاش، الذي أنهيت مهامه شهر مايو المنصرم، بجنح تتعلق بـ "التبديد والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، سيما خلال إنجاز وتسيير مطار الجزائر الدولي".

وكان النائب العام قد التمس في حق المتهم عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.