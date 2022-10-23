اندلاع 19 حريقا بجيجل وسكيكدة

تدخلت مختلف وحدات الحماية المدنية لولاية جيجل في عمليات إخماد العديد من الحرائق التي إندلعت اليوم الأحد، والمقدرة بـ 12 حريقا في حين تمكنت ذات المصالح إخماد 05 حرائق لاسيما بمنطقة الطوالبية بجيجل، ومنطقة ازاون بالأمير عبد القادر، ومنطقة العين مداوية تيراو باولاد يحي خدروش، ومنطقة إقليعان ببلدية خيري واد عجول، وحريق بمنطقة بوخداش، الصهريج، المصيف بالميلية

فيما بقيت 7 حرائق مشتعلة، في جبل سيدي علي بالأمير عبد القادر ، ومنطقة لحشايش بطريق اراقن بالزيامة منصورية، ومنطقة امازيط بريري بالسبت، ومنطقة الغبار ببرعشير بالطاهير، و منطقة أم الثلاثين بتاكسنة، ومنطقة الشريعة بوالزان ببرج الطهر، ومقبرة أولاد عرلي بالميلية

ومن جهة أخرى، تدخلت، مساء أمس، وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد عدة حرائق للغابات اندلعت على مستوى 05 بلديات متفرقة من إقليم الولاية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بمنطقة اولاد أعطية مدعمة بالوحدة الثانوية بتمالوس من أجل إخماد حريق غابي اندلع بالمكان المسمى «المحافر»، حيث تمكنت ذات المصالح بالتنسيق مع قطاع الغابات من إخماد الحريق.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بالوحدة الثانوية بالقل من إخماد حريقين اندلعا ببلدية كركرة ، على مستوى منطقة «بن زويت» وجبال منطقة «الضبع»، وببلدية بوشطاطة محمود تم تسجيل حريق اندلع على مستوى منطقة «لقشر» حيث خلف احتراق مساحات من الأحراش.

فيما تمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببومعيزة ببلدية بن عزوز من السيطرة على حريق، خلف احتراق مساحات غابية وأشجار مثمرة.

كما نجحت مصالح الحماية المدنية برمضان جمال بالتنسيق مع مصالح الغابات من إخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة «الماجن»، وقد فتح عناصر الدرك الوطني لإقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد أسباب نشوب هذه الحرائق ومن يقف وراءها.