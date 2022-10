Sameh Choukri affirme l’importance du prochain sommet arabe

Le ministre égyptien des affaires étrangères Sameh Choukri a affirmé l’importance du sommet arabe prévu d’avoir lieu en novembre prochain.

Dans une interview qu’il a accordée à l’agence de presse émiratie, Sameh Choukri a indiqué que le sommet arabe qui se tiendra en novembre à Alger est d’une importance particulière, étant donné qu’il intervient après une rupture due à la pandémie de la covid-19 et la reprise des sommets arabes.

Le sommet d’Alger confirmera l’intérêt à la question palestinienne comme une question majeure dans le monde arabe et sera un soutien au peuple palestinien pour la réalisation de ses aspirations, a-t-il indiqué. Plusieurs autres questions internationales et régionales, ayant un impact sur la sécurité et la stabilité vont être examinées, a-t-il conclu.