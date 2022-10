El Taref : Un réseau de passeurs démantelé

Les services de sécurité de la wilaya d’El Taref ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans l’immigration clandestine.

Des éléments de la sécurité de cette wilaya sont parvenus à mettre un terme à l’activité d’un réseau criminel spécialisé dans l’organisation de voyages d’immigration clandestine par mer contre des intérêts financiers, composé de trois individus et avorté une tentative d’immigration illégale du territoire national de 7 personnes, dont deux femmes.

Des sommes d’argent en monnaie nationale et en devises ainsi que des équipements utilisés dans l’immigration clandestine et trois voitures ont été saisis, précise le communiqué.