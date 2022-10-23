افتتاح الأيام الطبية الجراحية للجيش الوطني الشعبي

أشرف اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية بعين النعجة (الجزائر العاصمة) على افتتاح الأيام الخمسين (50) الطبية الجراحية للجيش الوطني الشعبي، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان: "أشرف اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022، بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية الشهيد "قضي بكير" بعين النعجة، بالناحية العسكرية الأولى، على افتتاح الأيام الخمسين (50) الطبية الجراحية للجيش الوطني الشعبي على مدار يومين، بحضور ألوية وعمداء ومدراء الوحدات الصحية والأطباء المختصين المدنيين والعسكريين من الجزائر ومن الدول الصديقة على غرار مالي، النيجر وفرنسا".

وأضاف نفس المصدر أنه "خلال كلمته الافتتاحية، نوه اللواء المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بالأهمية البالغة لمثل هذه الأيام الطبية الجراحية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والخروج بتوجيهات تصب في تنمية مردودية وفعالية الأطباء كل في مجال اختصاصه".

تجدر الإشارة، أنه خلال هذه الأيام الطبية "تم التركيز على مختلف الانشغالات المتعلقة ببعض الأمراض، مثل القدم السكري، كوفيد-19، زراعة الأعضاء، الطب العملياتي، بالإضافة إلى جراحة الأسنان عند الأطفال بكافة اختصاصاتها"، حيث في "نفس السياق تطرق المتدخلون إلى الأساليب الحديثة في التشخيص والعلاج".