تعليمات صارمة من مدير وكالة "عدل"

عاين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فيصل زيتوني، اليوم الاحد، موقع 1700 1800 عدل بالمدينة الجديدة بوينان في ولاية البليدة.

ووجه المدير العام لوكالة "عدل" خلال معاينته أشغال مختلف التجزئات، تعليمات صارمة للحرص على جودة ونوعية الانجاز ووضع مخطط عمل يضمن العمل بنظام التناوب 8×3 خاصة أشغال التهيئة الخارجية في التجزئات التي تأخر في الأشغال .

وأمر زيتوني بضرورة دعم مختلف الورشات بالآلات واليد العاملة ومواد البناء، كما ألزم مديري ورؤساء المشاريع بتنفيذ مخططات العمل وتعيليمات المدير العام وكذا الشروع في تزفيت، وضرورة تنظيف المدخل الرئيسي للموقعين .

بدورها، مؤسسة الانجاز المكلف بأشغال الداخلية ملزم بالانتهاء منها في اقرب الاجال.

كما أمر بالشروع في رفع الأتربة على مستوى الحي، حيث أكد المدير العام أمام الحضور انه ستكون له زيارة للموقع في الأيام القادمة، مشيرا أنّ وكالة عدل أمام تحدي من اجل توزيع أكبر قدر ممكن من سكنات صيغية البيع بالإيجار خلال سنة 2022.