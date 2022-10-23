سليماني يرد بعد تعرضه للعنصرية

تعرض الدولي الجزائري إسلام سليماني لعبارات عنصرية من قبل قائد فريق كليرمون فوت "يوهان غاستيان"، أين أطلق عليه عبارة "عربي قذر" في لقاء الفريق ضد بريست.

وبسبب ذلك، تلقى سليماني بطاقة صفراء بسبب ردة فعله، وتوجه مباشرة للحكم الرابع لتقديم شكواه، بعد تعرضه للعنصرية بشكل مستمر من الفرنسي غاستين الذي ظل يكرر طوال المباراة: "أنت عربي قذر".

وبعد انتهاء المباراة، قال سليماني في تصريح لوسائل الإعلام إن "يوهان غاستيان هو من قام بالتلفظ بعبارات عنصرية ضدي".

وأضاف: "أنا فخور بكوني جزائري وهذا ليس متاحا للجميع أن تكون جزائري"، وتابع يقول: "إنه لأمر خطير هذه الأيام أن تُعامل مثل لقيـط قذر، أنا لست مجنونًا، لن أتهم بشكل خاطئ فأنا لعبت في الليغ 1 منذ سنتين".