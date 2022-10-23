الرئيس الفلسطيني يشيد بجهود الرئيس تبون في لم الصف الفلسطيني

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد ، مكالمة هاتفية، من نظيره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية ، فقد قدم الرئيس محمود عباس شكره باسمه وباسم الشعب الفلسطيني الشقيق للرئيس تبون على المجهودات التي بذلها بسعيه الجاد من أجل توحيد الفصائل الفلسطينية في مؤتمر لم الشمل الذي احتضنته الجزائر في 13 أكــتوبر الجاري.

كما ثمن الرئيس تبون، دورالرئيس الفلسطيني محمود عباس في إنجاح المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، مقدرا تقبله ومباركته لهذه المبادرة متمنيا تجسيدها على أرض الواقع.