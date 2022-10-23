توقيف امرأتين تمارسان السحر والشعوذة بالبيض

تمكنت الفرقة الجنائية بأمن ولاية البيض من توقيف امرأتين تتراوح أعمارهم بين 56 و 43 سنة بتهمة ممارسة طقوس الشعوذة و العرافة للنصب وسلب مال الغير تعود حيثيات القضية الثالثة في هذا الشأن المعالجة هذا الشهر، لحصول الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، على معلومات تفيد بوجود امرأة تقوم بممارسة أفعال تتعلق بطقوس الشعوذة والسحر بمقر مسكنها رفقة شريكتها.

بعد تفتيش المنزل تم ضبطهما في حالة تلبس و حجز مجموعة من الأغراض المستعملة في السحر و الشعوذة وصور لبعض الضحايا ومبلغ مالي قدره 54 ألف و 725 دج كعائدات ناتجة عن هذه الممارسات، ليتم تحويلهما إلى مقر أمن الولاية لمباشرة التحقيق بعد استكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطتان تم إنجاز ملف قضائي تحت الوصف الجزائي، جنحة النصب لسلب مال الغير باستعمال طقوس السحر والشعوذة والعرافة والإيهام بالتنبؤ بالغيب أين تمت إدانة كل منهما بغرامة مالية قدرها 60 ألف دج.