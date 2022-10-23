جيجل: إيداع شخص الحبس بتهمة "إضرام النار "

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الميلية جيجل بإيداع المدعو (ط.م) رهن الحبس المؤقت و وضع المسمى (ط.ع) تحت الرقابة القضائية لتورطهما في جناية "إضرام النار عمدا في أملاك غابية"، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وجاء في البيان أنه "بتاريخ 19 أكتوبر تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالميلية مكالمة هاتفية من طرف قاعدة العمليات للفوج الخامس للرماة البحريين المتمركزة بدوار +مشاط+ ببلدية الميلية مفادها وجود حريق بغابة +تمازيط+ بالمنطقة، تم على إثرها تدخل مصالح الغابات والحماية المدنية لإخماد الحريق".

وبعد قيام عناصر الدرك الوطني بتمشيط مكان اندلاع النيران، تم العثور على قارورة بها كمية من البنزين وأخرى بها كمية من المازوت، فضلا عن توقيف شخصين بعين المكان يضيف البيان.

وبعد تقديم المعنيين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الميلية، تمت إحالتهما على قاضي التحقيق عن جناية "إضرام النار عمدا في أملاك غابية" وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 396 من قانون العقوبات، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم ( ط.م) رهن الحبس المؤقت و بفرض الرقابة القضائية على المتهم (ط.ع).