L’Algérie s'incline face à la RD Congo

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), s'est inclinée dimanche face à la RD Congo 4-1 (mi-temps : 3-0) en match disputé au stade des Martyrs de Kinshasa, comptant pour le 2e tour (aller) des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 au Maroc.

Les "Verts" ont été cueillis à froid en concédant l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu, grâce à Un but signé l'attaquant Gloire Mujaya (TP Mazembe/ RDC).

Ikangalombo Jonathan (DCMP/ RDC) a corsé l'addition pour les siens (17e), avant que le même joueur ne récidive pour marquer le troisième but (20e) et signer le doublé, suite à une mauvaise relance de la défense algérienne.

En seconde période, les locaux ont réussi à prendre à défaut, encore une fois, l'arrière garde algérienne, en ajoutant un quatrième but (58e) signé John Bakata Amsini (TP Mazembe/ RDC), une réalisation intervenue cinq minutes après l'expulsion du défenseur Kayembe Mujanayi Elton (As Maniema Union/ RDC).

Après plusieurs tentatives, l'Algérie est parvenue a réduire le score à la 86e minute grâce à Chamseddine Bekkouche (Levante/ Espagne).

Les coéquipiers du capitaine Akram Bouras (CRB) qui ont hypothéqué leurs chances de qualification pour le dernier tour, tenteront de renverser la vapeur, à l'occasion de la seconde manche prévue samedi prochain au stade du 8-mai 1945 de Sétif (18h00).

La RD Congo s'est qualifiée pour cet avant-dernier tour, en éliminant l'Ethiopie (aller à Kinshasa : 0-0, retour à Addis-Abeba : 1-0), alors que l'Algérie a été exemptée du premier tour.

En cas de qualification, les "Verts" défieront au 3e et dernier tour (20-28 mars 2023, NDLR) le vainqueur de Ghana-Mozambique.

Pour rappel, la CAN U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques JO-2024 à Paris.