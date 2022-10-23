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وهران: 10 سنوات سجنا نافذا ضد متورط في قضية مضاربة

أخبار الوطن
23 أكتوبر 2022 ()
خ.د/وأج
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حكمت محكمة العثمانية لوهران اليوم الأحد على شخص متورط في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بعشر سنوات سجنا نافذا، حسبما ورد في بيان صحفي لنيابة الجمهورية للمحكمة.

وأوضح نفس البيان ، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة المدعو "ح.ع" عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم يقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا.

 كما تضمن الحكم أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 2 ملايين دج مع مصادرة المحجوزات،وفق نفس المصدر.

وينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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