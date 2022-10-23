وهران: 10 سنوات سجنا نافذا ضد متورط في قضية مضاربة

حكمت محكمة العثمانية لوهران اليوم الأحد على شخص متورط في قضية تتعلق بالمضاربة غير المشروعة بعشر سنوات سجنا نافذا، حسبما ورد في بيان صحفي لنيابة الجمهورية للمحكمة.

وأوضح نفس البيان ، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة المدعو "ح.ع" عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر حكم يقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا.

كما تضمن الحكم أيضا غرامة مالية نافذة قدرها 2 ملايين دج مع مصادرة المحجوزات،وفق نفس المصدر.

وينص قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15/21 الصادر في 28 ديسمبر 2021 على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.