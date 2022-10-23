أفراد عائلات الحراقة المفقودين بسكيكدة يطالبون السلطات بالبحث عنهم

نظم مساء اليوم بساحة أول نوفمبر 54 بمدينة سكيكدة أفراد عائلات الحراقة المفقودين منذ حوالي أسبوعين في البحر وقفة للمطالبة بالبحث عنهم حاملين لافتة تحمل صور المفقودين وأخرى كتب عليها نطالب بالبحث عن الحراقة المفقودين، مطالبين من السلطات المحلية بتكثيف البحث عن هؤلاء المفقودين منذ 12 أكتوبر الجاري، من بنهم عائلة كاملة كانوا على متن القارب الذي كان على متنه 17 شخصا والذي انقلب بهم في عرض البحر ثمانية منهم أنقذتهم باخرة بترولية كانت قادمة إلى ميناء سكيكدة ووفاة طفلين 4 و5 سنوات.

وحسب بعض أفراد هؤلاء الحراقة فان العائلات تعيش في ظلام وحرقة كبيرة بسبب أبنائهم الذين فقدوا في البحر لم تظهر عنهم أخبارا خاصة وان البحر لم يقذف بجثث منذ فقدان الحراقة السبعة الذين هم شباب سنهم لا يتعد العقد الثالث حسب ما تحدث به أفراد عائلاتهم.