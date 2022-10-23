الديوان الملكي السعودي يوضح

أصدر الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الأحد، بيانًا عاجلاً حول تمثيل المملكة العربية السعودية في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر وذلك بعد اعتذار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن الحضور لأسباب صحية.

وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء السعودية "واس": "وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنبه السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف".

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي: "هذا الأمر لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذًا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة".

وتابع البيان: "وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكدًا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة".

وفي وقت سابق، قالت رئاسة الجمهورية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعتذر عن حضور القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، بسبب "توصيات ونصائح" طبية بتجنب السفر.