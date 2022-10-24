مجمع "أبيليتي" السعودي مهتم بالاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ، اليوم الأحد بمقر دائرته الوزارية ، وفدا من مجموعة العجلان مجموعة عجلان وإخوانه القابضة “أبيليتي” من المملكة العربية السعودية، الذين يقومون بزيارة عمل الى الجزائر.

وناقش الطرفان حسب بيان للوزارة فرص العمل والاستثمار بين شركات القطاع ومجموعة عجلان في مجال الطاقة والمناجم.

وأكد الوزير، بهذه المناسبة، على الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع الطاقة في الجزائر، لا سيما البتروكيماويات ونقل وتحويل الكهرباء، مع تشجيع الشركات الجزائرية والسعودية على إقامة شراكة متبادلة المنفعة، لا سيما في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة.

كما ناقش الطرفان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فرص الاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، ولاسيما في مجال البحث والاستغلال والإنتاج والتحويل .

كما أشار الطرفان إلى فرص الاستثمار والتعاون الموجودة في مجال تحلية مياه البحر في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق، في نهاية هذه المقابلة، على تنظيم اجتماعات مع ممثلي مجمعات سوناطراك، سونلغاز ومناجم الجزائر