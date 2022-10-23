جديد ملف استيراد السيارات

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد المركبات الجديدة، خلال أسبوع، ومن خلاله، إنهاء كل الممارسات السابقة التي أنهكت المواطنين والخزينة العمومية.

كما وجه الرئيس خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، تعليمة بضرورة الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين والشركات المصنّعة، والتوجه نحو صناعة ميكانيكية، بمعايير التكنولوجيا العصرية.

وشدد الرئيس على ألا يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها، على حساب السوق الوطنية وحاجيات المواطنين، وبأموال الخزينة العمومية.