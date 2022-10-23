سونلغاز تلتزم بتوفير الطاقة لمصنع " فيات" بطفراوي

التزم مراد عجال الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، مساء اليوم، أمام والي وهران سعيد سعيد في لقاء بمقر الولاية وهران على " توفير الطاقة الكهربائية لمصنع ستالنتيس لصناعة سيارات فيات و لكل المستمثرين الصناعيين على مستوى المنطقة الصناعية طفراوي "، و هو الاشكال الذي اثارته جريدة الخبر أمس في مقال حول انعدام شبكة كهربائية في منطقة طفراوي و تمزوغة المحلية لها و تموينها بمحطة توليد كهربائية متنقلة.

أكد عجال تعهده بتوفير الطاقة اللازمة لكل المناطق الصناعية بولاية وهران موضحا " هناك فائض 61بالمائة في إنتاج الكهرباء و قررنا كذلك تخصيص مبلغ 38 مليار دج من أجل العديد من محطات الكهرباء منها ما هو قيد الإنجاز لاستلامه في الثلاثي الأول من السنة القادمة و مشاريع ستنطلق اشغالها سنة2023 و استلامها في 2024". أكد بخصوص مشروع مجموعة ستالنتيس لصناعة سيارات " فيات" بمنطقة طفراوي " سنوفر الطاقة الكهربائية قبل بدء المشروع سواء عن طريق محطة متنقلة بصفة ظرفية أو عن طريق ربطها بخيط كهربائي".

للتذكير فإن المقال الصادر في جريدة " الخبر" كان قد نقل انشغالات المستثمرين و نداءهم لتوحيد منطقتي تمزوغة التابعة بولاية عين تموشنت و طفراوي الحامول التابعة بولاية وهران في قطر صناعي جهوي و طالبوا من السلطات العليا تحويل مشروع إنجاز محطة بطاقة 120 ميغافولط قيد الدراسة على المستوى المركزي إلى محطة بطاقة 250 ميغافولط لتلبية كل حاجيات المستثمرين في المنطقتين.

آثار مدير الصناعة بولاية وهران مشكلة مركزية تسيير طلبات الربط للتوتر العالي و طول مدة الرد على المستثمرين و بالتالي الخير إنطلاق المشاريع و طالب بدراسة هذه الطلبات محليا. كما تطرق لغياب الشبكة الكهربائية في طفراوي و الحامول التي تتربع على مساحة 600 هكتار منها 80 هكتار مخصصة لمشاريع المناولة بمختلف الصناعات المتواجدة في المنطقة، على غرار مصنع " سيم" المزود بخطين كهرباىيين منها خط تابع لمحطة متنقلة تابعة لمنطقة تمزوغة ولاية عين تموشنت.

و لقد سبق لهذا المستثمر أن اشتكى من مشكلة الكهرباء و الانقطاعات المتكررة خلال زيارة وزير التجارة في عز أزمة زيت المائدة.

التمس مدير الصناعة من مسؤول سونلغاز التكفل بإنجاز محطات كهربائية بالنظر للتكلفة المرتفعة للربط بالكهرباء على مسافات طويلة و قدم مثالا بتقييم مالي بلغ 126 مليار سنتيم لتزويد أحد المستثمرين بالكهرباء. قدم الرئيس المدير العام تطمينات بخصوص توفير الكهرباء مطالبا الوالي بايداع طلب بهذا الخصوص ، مؤكدا أن إنتاج الطاقة بلغ 1703 ميغافولط يتم استهلاك 39 بالمائة فقط و 61 بالمائة عبارة عن فائض و أن نسبة التغطية الكهربائية بلغت 92 بالمائة و الغاز 75 بالمائة.