المغرب: نقابيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان

نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية اليوم الأحد ،أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة واحتجاجا على صمت الحكومة المتواصل.

وأكد الاتحاد أن هذه الوقفة هي تدشين لسلسلة من الاحتجاجات ضد الحكومة والأوضاع الاجتماعية الصعبة، وستتلوها أشكال احتجاجية أخرى محلية وجهوية ووطنية تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيشها المواطن المغربي.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، وفقا لما اوردته مصادر اخبارية محلية اليوم، بالزيادات المتتالية للأسعار والتي أثقلت كاهل الأسر المغربية ، منتقدين الصمت الحكومي وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف المعاناة.

واستنكر المحتجون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المزرية ،التي آلت إليها الأسر المغربية، واصفين حكومة أخنوش ب"حكومة الكراسي وتعميق المآسي" تضيف المصادر.