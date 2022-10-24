أبطال إفريقيا: الكشف عن موعد إجراء قرعة مرحلة المجموعات

كشف اليوم الإثنين، تقرير إعلامي عن تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للموعد الأقرب لإجراء قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسب موقع " كورة"، فإنه من المنتظر أن تجرى القرعة يوم السادس عشر من الشهر المقبل لكنه سيتم تحديد الموعد الرسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة.



وأضاف مصدر لـ "كورة": "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن لم يصدر التصنيف الرسمي للفرق المشاركة في مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأبطال، وسيصدرها مع إعلان موعد إجراء القرعة".



وتأهل الوداد المغربي والأهلي المصري والترجي التونسي والرجاء المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي والزمالك المصري وبيترو دي لواندا الأنغولي وحوريا الغيني.



كما تأهل سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وفيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل والهلال السوداني والقطن الكاميروني وفايبرز الأوغندي والمريخ السوداني.