الاستثمار: هذه هي أولويات الحكومة في الجنوب

يأتي دخول قانون الاستثمار الجزائري الجديد في ولايات الجنوب، لتكريس أولويات حددتها الحكومة لولايات الجنوب، هي الاستثمار في الصناعة الغذائية والسياحة، ضمن مقاربة للحكومة تركز على خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل أولا ودعم الاستصلاح الزراعي بوحدات إنتاج.

كشفت مصادر مسؤولة من ولايات الجنوب أن ولاة الجنوب تلقوا تعليمات في اجتماع الحكومة بولاة الجمهورية في نهاية سبتمبر 2022، تشدد على دفع الاستثمار في ولايات الجنوب إلى السرعة القصوى وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الخواص في المنطقة من أجل خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، مع التركيز على مشاريع نمطية في الجنوب مثل الصناعات الغذائية والاستثمار في بناء المرافق السياحية بشكل خاص في ولايات غرداية، الوادي، المنيعة، جانت، بني عباس، تميمون، أدرار وتمنراست. وتشير معلومات جمعتها "الخبر" إلى أن وزارات الصناعة والفلاحة بحثت مع ولاة الجنوب الإمكانات التي يمكن الاستثمار فيها في مجال صناعات التعليب والصناعة الغذائية وصناعة الأعلاف وإنشاء غرف تبريد في ولايات الجنوب.

وطبقا لمصادر مسؤولة من ولايات جنوبية فإن إجراءات دفع الاستثمار الخاص في المنطقة بدأت قبل مدة طويلة من اجتماع الحكومة بالولاة، من خلال إجراءات تطهير العقار الصناعي والسياحي، حيث استكملت العملية في كل الولايات بتعليمات من الحكومة.

الإجراء الثاني الذي بدأ بدوره قبل مدة نفذ في الولايات العشر الجديدة المنبثقة عن آخر تقسيم إداري، وكانت إعادة الاعتبار للمناطق الصناعية الموجودة في الولايات الجديدة مثل ولايات المنيعة وتڤرت وتيميمون وعين صالح وإنشاء مناطق صناعية في الولايات المتبقية تمهيدا لتوطين الاستثمار في الولايات الجديدة وتسريع التنمية في الولايات الناشئة.

وأحد أهم انشغالات الحكومة بالنسبة للولايات الجديدة في الجنوب، كما تشير معلومات حصلت عليها "الخبر" من مصادر ولائية مسؤولة، رفع قيمة المداخيل الضريبية في الولايات الجديدة. ومن ضمن الإجراءات المقررة تسريع الاستثمار العمومي والخاص في هذه الولايات الناشئة وتثمين الإمكانات التي تتوفر عليها من إمكانات منجمية وقدرة فلاحية وإمكانات سياحية.

وبالعودة إلى ملف الاستثمار في ولايات الجنوب، من المقرر التركيز بالتنسيق مع مديريات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة المحلية ومنظمات أرباب العمل على دفع الاستثمار في صناعات التغليف والتعليب والصناعة الغذائية والتركيز على مشاريع السياحة في ولايات لها قدرات سياحية كبيرة مثل جانت، بني عباس، المنيعة وتڤرت.

في السياق ذاته، سيتم التركيز في ولاية غرداية بشكل أكبر على السياحة العلاجية التي تتقدم بسرعة في دائرة زلفانة وكذا السياحة الداخلية. وفي هذا الصدد أنشأت ولاية غرداية في إجراء نفذ في شهر أفريل 2022 أربع مناطق مقترحة للتوسع السياحي في بلديات غرداية، بنورة، متليلي وبريان.