تطمينات بخصوص وناس

كشفت اليوم الإثنين، صحيفة " ليكيب" الفرنسية عن السبب وراء قيام مدرب نادي ليل بتغيير الدولي الجزائري آدم وناس خلال مواجهة البارحة أمام موناكو والتي انتهت بفوز ليل بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأوضح المصدر أن وناس الذي خرج في الدقيقة السابعة والستين من عمر المباراة لم يستطع مواصلة اللقاء بعدما شعر بالإرهاق خاصة وأن ملامح التعب كانت تبدو على اللاعب.

وأضافت " ليكيب"، أن وناس الذي قدم تمريرة حاسمة افتتح بها ليل النتيجة، بات جزءا لا يتجزأ من تشكيلة المدرب باولو فونيسكا، فالإرهاق العضلي الذي يعاني منه يعود إلى سلسلة المباريات المتتالية التي لعبها منذ انضمامه إلى ليل.

ومن المنتظر أن يشارك مدلل جماهير" الخضر"، خلال مباراة الأحد المقبل أمام ليون وذلك لحساب الأسبوع الثالث عشر من منافسات دوري " الليغ1".