سوريا ترحب بإعلان الجزائر لتحقيق الوحدة الفلسطينية

أعربت الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن "مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن "الجمهورية العربية السورية تعرب عن ترحيبها بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي عقد بالجزائر خلال الفترة من الـ 11 حتى الـ 13 من أكتوبر 2022".

كما أعربت سوريا عن تقديرها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية.

وأضاف المصدر ذاته: "إن سوريا ترى أن هذا اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".