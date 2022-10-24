أكد السفير الفلسطيني بالجزائر الدكتور فايز أبو عيطة، أننا كفلسطينيين لا نستطيع أن نوفي الجزائر حقها فيما قامت به، من جهود من أجل الوصول إلى اتفاق المصالحة الوطنية الموقعة على أرض الجزائر انجاز تاريخي بكل المواصفات حيث سيسمح للفلسطينيين بالذهاب موحدين للقمة العربية المقبلة مضيفا أن هذا الاتفاق سيكون أرضية حقيقية للم الشمل العربي.

وقال فايز أبو عيطة في تصريح للإذاعية الجزائرية، أن "لا نستطيع أن نوفي الجزائر حقها فيما قامت به من جهود من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية التي حدثت قبل القمة مضيفا أن هذا الإنجاز أن تتمكن الجزائر من تقديم القضية الفلطيسنية للجامعة العربية بكل أشكالها لكي لا يتذرع أحد أنه في انقسام، هاهي القيادة الفلسطينية في اتفاق منجز كامل، وبالتالي نقطع الطريق على كل من يريد أن يحرف البوصلة هنا وهناك، والقضية الفلسطينية هي سلم أولويات الجزائر باعتبارها القضية المركزية في انعقاد القمة العربية".