دخول أول سيارة مستوردة ابتداء من هذا التاريخ

يرى الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي أنه في انتظار صدور دفتر الشروط المتعلق باستيراد السيارات من طرف الوكلاء ينبغي التركيز والتذكير بتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة الحفاظ على مصلحة الدولة والمواطن مشيرا، أن دخول أول سيارة مستوردة للجزائر بدءا من الفاتح جانفي 2023.

وأوضح هواري تيغرسي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، أنه وفقا لمشروع قانون المالية لسنة 2023 فإن أول سيارة مستوردة ستدخل الجزائر بدءا من أول جانفي المقبل.

ويتوقع الخبير تيغرسي أن يتضمن دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات بنودا صارمة تضمن تحقيق مكاسب للخزينة العمومية وكذا التحكم في عملية البيع والشراء سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر أمس الأحد خلال اجتماع مجلس الوزراء بإصدار دفتر شروط نشاط وكلاء استيراد السيارات خلال أسبوع.