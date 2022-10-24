زفيزف يشرف على تنصيب هيئة التحكيم

أشرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف على حفل تنصيب أعضاء هيئة التحكيم وذلك بحضور جمال حيمودي نائب رئيس الهيئة ورشيد مجيبة المدير الفني الوطني للتحكيم بالإضافة إلى ليم كي تشونج مدير تطوير التحكيم.

وأشار زفيزف في كلمته إلى التزاماته تجاه الهيئة ولا سيما مبدأ توسيع هذا الهيكل مع المديرين التنفيذيين الأكفاء من أجل ضمان دعم حقيقي لتطوير المنظومة وخلق الانسجام في تنفيذ البرامج المعتمدة في هذا السياق.

كما أشار رئيس الفاف إلى استعداده لوضع الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة من خلال استراتيجية تقوم على هيكلة المشاريع، وظهور حكام موهوبين جدد، والحفاظ على نزاهة اللعبة واستخدام التكنولوجيا.