وزير النقل: فتح خطوط جوية نحو هذه الوجهات

أعلن وزير النقل كمال بلجود، اليوم الإثنين، بأنه سيتم فتح خطوط جوية جديدة نحو أمريكا وإفريقيا.

وأكد بلجود في اجتماعه مع لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، عن تدعيم أسطول الجوية الجزائرية بـ15 طائرة جديدة بحيث يتوفر أسطولها على 71 طائرة منها 5 طائرات للشحن الجوي.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء قريبا من مشروع إعادة هيكلة الخطوط الجوية الجزائرية. كما سيتم فتح فروع للصيانة بالإضافة كذلك إلى فتح الاستثمار في استغلال خدمات النقل الجوي.

وفيما يخص النقل بالترامواي، فقد تم رفع التجميد عن مشروع الخط الرابط بين محطة المعدومين "رويسو" و بئر مراد رايس.

أما بالنسبة لخط مترو الحراش نحو المطار الدولي هواري بومدين فنسبة تقدم الأشغال بلغت 74 بالمائة.