"التيارتية" وألمانيا.. قصة عشق عمرها نصف قرن

قد يفضل شباب ولاية وهران الهجرة إلى إسبانيا، وشباب ولاية عنابة يقصدون إيطاليا وشباب العاصمة يتوجهون إلى إنجلترا، غير أن التيارتية وقع اختيارهم منذ عقود من الزمن على ألمانيا، رغم صعوبة اللغة واختلاف التقاليد عن منطقة البحر المتوسط، إذ لا تكاد تجد عائلة بتيارت لم يهاجر أحد أفرادها إلى ألمانيا طيلة الثلاثة عقود الأخيرة، ويصل تعلقهم بها درجة الارتباط العائلي والمصاهرة، حيث تكثر الزيجات المختلطة التي تروي كل منها قصة خاصة.

يصعب تفسير هذا التعلق، ما لم يتعمق الباحث في سوسيولوجيا الظاهرة، للتفتيش مثلا عن سبب حمل أعلام ألمانيا من طرف "الحباش" أنصار الفريق المحلي لشبيبة تيارت داخل "القلعة الزرقاء" ملعب قايد أحمد أو في تنقلاتهم، وحملها في مواكب الأعراس وتزيين واجهات المحلات التجارية بألوان علم هذا البلد، وتعليقها بالمقاهي والمحلات ورسمها على الجدارن .

ويعلق بعض الشباب الذين تلفتهم الظاهرة، بشكل طريف، أن ألمانيا بدون "تيارتية" ليست ألمانيا والعكس صحيح، وأن "تيارت ماركة ألمانية"، على حد تعبير أحدهم، في إشارة منهم إلى أن شباب هذه الولاية عندما تسأل صغيرهم أو كبيرهم عن أمنيته، يجيبك معظمهم بالهجرة إلى ألمانيا، لأسباب تعود إلى القرن الماضي وصولا اليوم إلى الجيل الثالث من المواطنين الألمان من أصول جزائرية وأحفاد للمهاجرين من الجيل الأول .

قصة الجيل الأول..

كان علينا أن نبحث عن المهاجرين الأوائل إلى ألمانيا قبل لنكتشف تاريخ وخلفيات العلاقة الوطيدة بين الشباب "التيارتي" والمعشوقة ألمانيا، ونتعرف على حقيقة بعض الروايات المتداولة، منها تسمية أحياء ببرلين باسم أحياء سكنية بتيارت.

ولحسن الحظ، وقع اختيارنا على عبد القادر المعروف بـ "كادي" الذي أصبح شيخا وهو من بين المترددين يوميا على ساحة 17 أكتوبر بقلب مدينة تيارت أو ما يطلق عليها "الساحة الحمراء" من قبل منتسبي حزب الطليعة الاشتراكي "الباكس" وسميّت "الساحة الخضراء" من طرف المتعاطفين مع الحزب المحل "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" أو التسمية القديمة "البلاصة" نسبة إلى تسمية المستعمرين الفرنسيين.

يقول "كادي" أنه انتقل إلى ألمانيا في ثمانينات القرن الماضي قصد التكوين عن طريق الشركة العمومية لصناعة المركبات "سوناكوم" سابقا المتواجد مقرها ببلدية عين بوشقيف لحد الآن على بعد نحو 18 كلم شرقي تيارت، وهناك تلقى تكوينا رفقة عدد من الشباب المنحدرين من عدة ولايات أغلبهم من ولاية تيارت، ربطوا علاقات مع الألمان رجالا ونساء خلال تلك الفترة تطورت إلى الزواج بألمانيات وإنجاب أولاد، قبل أن يعودوا عقب انتهاء فترة التكوين، وشروعهم في العمل بالمؤسسة لفترة معينة، غير أن عددا منهم عاد مرة أخرى إلى ألمانيا للاطمئنان على أفراد عائلته التي تركها هناك خلال العطلة السنوية.

وبينما عاد البعض منهم، فضل البعض الآخر البقاء في ألمانيا، ليعودوا في فترة العطلة بسيارات فاخرة ونساء شقروات، وانعكست تلك الهجرة على الوضع الاجتماعي على عائلاتهم، لتنطلق "علاقة الحب" بين تيارت وألمانيا، وتبدأ الأحلام تراود الشباب البطال في الهجرة إلى ألمانيا بمساعدة من سابقيهم الذين سهلوا عليهم مهمة الاقامة والزواج والعمل، وتتحول شوارع تيارت إلى معرض للسيارات ذات الماركات الألمانية الشهيرة في فترة العطلة.

تيارت.. معرض مفتوح للسيارات الألمانية

بمناسبة إقامة مباراة برسم تصفيات كأس الجمهورية في تسعينات القرن الماضي، تنقل فريق من العاصمة لمقابلة فريق من الشرق الجزائري لإجراء مقابلة بمعلب تيارت المحايد، مدعومين بأنصارهم الذين ملأوا شوارع مدينة تيارت منذ الساعات الأولى، وأثناء تجولهم بها لاحظوا العدد الكبير من سيارات المرسيدس التي كانت تجوب الشوارع تزامنا وبداية عودة "الزماقرة".

وفي لحظة مزاح، سأل شاب من "الكواسر"، أنصار اتحاد الحراش، شابا آخر من عائلته يقيم بتيارت عن مكان تواجد مصنع هذه السيارات، في إشارة منه إلى أن عاصمة الرستميين تحولت إلى معرض مفتوح للسيارات "القادرة"، فهي عاصمة لسيارة "المرداسة" كما يطلق عيها "التيارتية"، بينما يسمون الماركات الأخرى منها "الميقان" بـ "المبلقة" وأخرى "الذبانة"، "البونية"، ولا يكاد يخلو موكب زفاف من هذه السيارات، وهو سبب من أسباب تعلق الشباب بهذا البلد وتأثرهم بالعائدين من "لالمان".

المهاجرون بألمانيا يفضلونها عن فرنسا وإسبانيا

ربطنا بعدها الاتصال بأحد المهاجرين الشباب المدعو خالد الذي هاجر إلى ألمانيا في سنة 2007 قادما من إسبانيا التي عاش بها لمدة 9 أشهر، يقول إن هجرته إلى هذا البلد كانت لتحسين ظروفه المعيشية وظروف عائلته.

جاءته الفكرة وهو على مقاعد الدراسة ".. وقال: "في وقتنا لم نكن نرى أن أمانينا ستحقق ببلدنا بسبب انتشار البطالة، وكان علينا الانتظار لأعوام لنحقق أحلامنا في العمل والحصول على سكن والزواج لهذا فضلنا الهجرة"..

وتابع: "اخترت ألمانيا رغم وجود خيارات عديدة لتوفر معلومات عن وجود فرص عمل متعددة بهذا البلد والحياة المتطورة من حيث الاقتصاد، التعليم، العدالة وغيرها. وكذلك الصورة التي أخذتها عن ألمانيا من الأشخاص العائدين من هذا البلد بعد انتهاء فترة تكوينهم هناك أو العالمين السابقين، وكذا من المعلومات التي اطلعت عليها بشتى الوسائط المتاحة في ذلك الوقت من تلفاز وكتب وغيرهما، فضلا عن تعلقي باللغة الألمانية على خلفية دراستي للغات".

وفي مقارنته للعيش بإسبانيا التي قضى بها مدة تسعة أشهر وألمانيا، قال خالد أن "الفرق شاسع بين البلدين، فالألمان شعب مثقف، خلوق، يعرف واجباته وحقوقه، ومنذ أن تطأ قدماك ألمانيا تلاحظ التطور الحاصل في المواصلات والبنية التحتية والهندسة المعمارية..

وأضاف: "الألمان يفكرون في أبسط الأمور التي لا نعطي نحن لها قيمة.. وهنا كأنك ترى الإسلام ولا ترى مسلمين"، في إشارة منه إلى الأخلاق والنظافة وغيرها من الصفات الحميدة التي دعا إليها ديننا ويتمتع بها الألمان.

وعن سؤالنا لخالد حول التفكير في الخروج من ألمانيا، قال: "تلقيت عرض عمل بلكسومبورغ التي يكون فيها الراتب أحسن بألمانيا، وقررت الإقامة على الحدود مع فرنسا، لكني وجدت الأمر صعبا لتعلقي بألمانيا منذ 2007، أقضي بشتوتغارت نصف حياتي وإذا غيرت وجهتي ستكون بلدي الجزائر".

" التيارتيون" بألمانيا عائلة واحدة

يقول خالد أن علاقة وطيدة تربط المهاجرين الجزائريين ببعضهم البعض وخاصة المنحدرين من ولاية تيارت، المقيمين بكثرة بمدن فرانكفورت، شتوتغارت، دورتموند، دوسلدوف وكولون، فهم يلتقون في أيام عطلة نهاية الأسبوع لإقامة مباراة في كرة القدم على أنغام وأهازيج "الحباش" ذات الإيقاع القوراري، منها "يالزرقة ما خليتينا عقول" وغيرها.

ويضيف أنهم يجتمعون في المقاهي لكسر الروتين اليومي ومتاعب العمل خلال أسبوع كامل والغربة، وينتهزون فرصة إحياء الأعياد الدينية للاحتفال بها في صورة جماعية، منها مناسبة شهر رمضان، لخلق جو عائلي "رغم أن الأجواء بالبلد لا يمكن تعويضها"، ومع هذا تنظم الأعمال الخيرية لمساعدة المحتاجين والمشاركة في الأعمال الخيرية التي تقام بالجزائر منها التشجير وجمع معدات للمحتاجين في مناسبة الدخول المدرسي وفترة كورونا وغيرها.

العلاقات الاقتصادية مع ألمانيا أفضل بكثير من فرنسا

يتفق قطاع واسع من المهاجرين الجزائريين المقيمين بألمانيا أو العائدين منها مع طرح خالد، أن إقامة علاقات اقتصادية مع هذا البلد أفضل بكثير من العلاقات التي أقيمت في وقت سابق مع فرنسا، بدليل أن البلدان التي تربطها علاقات بألمانيا تطورت بشكل كبير في مختلف المجالات وتحررت اقتصاديا، ويرون أنه لا بد من تأسيس جمعية "تيارتية ـ ألمانية" لإقامة توأمة في المجالات الثقافية الاقتصادية الرياضية والخيرية، تنظم برسمها دورات في كرة القدم لفائدة الأطفال للتعرف على هذا البلد ونمط العيش واكتشاف المواهب.

الألمانيات يدخلن في دين الإسلام أفواجا

شهدت العلاقات بين الألمان والمهاجرين الشباب من الجالية الجزائرية و"التيارتية" الأكبر تواجدا، على وجه التحديد، تطورات كبيرة منذ الجيل الأول، وصلت إلى حد ربط علاقات زواج على الطريقة الإسلامية، ومنهن من أعلن دخولهن الإسلام بمساجد بالمدن الألمانية أو بالجزائر خلال العودة لقضاء العطلة,

كما تشهد مساجدنا بالداخل حالات عديدة أيام الجمعة لأجنبيات أغلبهن ألمانيات يشهرن إسلامهن، ومنهن سيدات فضلن الإقامة بالجزائر وبتيارت على وجه التحديد، واندمجن في المجتمع بشكل سريع، بارتداء الحجاب الشرعي وحفظ القرآن والسهر على تربية الأولاد تربية إسلامية، ومرافقتهم إلى المدرسة يوميا، على غرار سيدة تقيم بمدينة تيارت رفقة زوجها وهو من المهاجرين الأوائل إلى ألمانيا العائدين، لا يمكن التفريق بينها وبين سيدة جزائرية في طريقة العيش.

المراهقون الأكثر تأثرا بالهجرة إلى ألمانيا

تفسر الأخصائية في علم النفس العيادي "وسام. ر" العلاقة الوطيدة بين الشباب بتيارت وألمانيا، بكون معظم الشباب الذين يحملون علم ألمانيا في الأفراح وبمناسبة المقابلات الكروية وكذا الكتابة على جدران العمارات والمباني، هم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة، يتأثرون في هذه المرحلة بسهولة، بمجموع الرفقاء عن طريق تبادل الأفكار والخبرات الاجتماعية المعاشة.

وتقول "الكتابة شكل من أشكال التعبير عن مجموعة المكبوتات الداخلية حيال هذا البلد، ولا يبدو الأمر غريبا إذا علمنا أن سابقيهم تعلقوا بألمانيا أشد تعليقا، وصوروا لهم هذا البلد كالجنة، بدليل أن المحاولات الفاشلة لبعض المهاجرين منهم نادرا ما يعاد سردها".