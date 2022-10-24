الأوضاع في السودان.. الجزائر تعزي

أعربت الجزائر عن قلقها إزاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق في جمهورية السودان الشقيقة، لاسيما ولاية النيل الأزرق وما خلفته من خسائر فادحة في الأرواح.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن الجزائر تتقدم بخالص تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما جددت الجزائر تضامنها مع السودان قيادة وحكومة وشعبا في هذه الظروف الأليمة، داعية الدول العربية والمجتمع الدولي لتعزيز الدعم لهذا البلد الشقيق نحو تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة شعبه وترابه، يضيف البيان.