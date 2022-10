Le procès de l’ancien secrétaire général de l’UGTA Abdelmadjid Sidi Said a été reporté au 31 octobre en raison de l’absence de ce denier qui se trouve à l’hôpital.

Sidi Said devrait comparaître devant le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed dans d'importantes affaires de corruption