تيبازة : إحباط محاولة الحرقة وتوقيف 17 شخصا

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر، وأوقفت 17 شخصا من بينهم 4 من منظمي الحرقة.

أفاد بيان لمصالح أمن ولاية تيبازة اليوم، أن العملية جاءت استغلالا لمعلومات واردة إلى مصالحها تفيد بعزم مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من سواحل ولاية تيبازة، وبعد تكثيف التحريات تم توقيف 17 شخصا مشتبه فيهم، من بينهم أربعة أشخاص منظمي الهجرة غير الشرعية.

وأسفرت العملية عن حجز قارب خشبي 5.80م، محرك بسعة 40 حصان و05 سترات نجدة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم انجاز ملف قضائي ضد الموقوفين عن قضية تهريب المهاجرين من خلال تدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني من أجل الحصول على منفعة مالية و تعريض حياة وسلامة المهاجرين للخطر في إطار جماعة إجرامية منظمة وسيتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.