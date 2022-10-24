الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة بالعاصمة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط بإقليم ولاية الجزائر، تقوم بالنصب والاحتيال في عمليات بيع وشراء المركبات، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين، بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أن الشبكة الإجرامية تتكون من "ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، تنشط بإقليم ولاية الجزائر العاصمة وتقوم بالنصب والاحتيال في عمليات بيع وشراء المركبات، عن طريق تزوير الوثائق والمحررات الإدارية واستنساخ الوصولات البنكية والتزوير في محررات إدارية وجنحة النصب".

وأضاف أن العملية التي أشرف عليها وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكنت كذلك من استرجاع "9 مركبات فاخرة، وثائق وعقود إدارية مزورة، جهازي كمبيوتر محمول وآلة نسخ تستعمل في التزوير و( 03 ) أجهزة لتحديد المواقع ( GPS )".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، عن "جناية التزوير في محررات إدارية وجنحة النصب"، حسب ذات المصدر.