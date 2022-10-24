عمال الشركة العمومية "سابطا" يحتجون أمام مقرها بالحراش

يدخل اليوم الاعتصام الذي يشنه عشرات العمال بالمؤسسة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية، يومه الثالث على التوالي أمام أبواب الشركة بالحراش في الجزائر العاصمة، تنديدا لقرار الطرد التعسفي لأكثر من 500 عامل دون سابق إنذار.

ورفع العمال المطرودين خلال وقفتهم الاحتجاجية الذين أغلقوا الحركة يوم الاثنين أمام مبنى مؤسسة "سابطا"، جملة من الشعارات والمطالب للفت انتباه مختلف الجهات الوصية للتدخل العاجل لإيجاد حل لهم في أقرب وقت ممكن، خاصة أنهم أرباب عائلات من ضمن هذه الشعارات "أبناء مناطق الظل سيطردون من عملهم تعسفا" و "الظلم ظلمات يوم القيامة" و "عمال شركة سابطا مظلومين" و"لا للحقرة لا للتعسف لا للقرارات الظالمة، و"نناشد رئيس الجمهورية للتدخل عائلاتنا مهددة بالتشرد".

وعبّر العمال المطرودين من مناصب عملهم منذ أسابيع عن غضبهم من القرار المفاجئ والتعسفي الذي أقرته إدارته الشركة دون سابق إنذار في حقهم وفصلهم عن مناصب عملهم بدعوى انقضاء فترة عقودهم، منددين بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف إدارة المؤسسة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية "سابطا" ورفضها لفتح أبواب الحوار مع العمال المطرودين.

ودعا عدد من هؤلاء العمال المطرودين، إلى ضرورة التدخل العاجل لمختلف الجهات الوصية لإنصافهم وإيجاد حل لهذه الأزمة من خلال إعادة إدماجهم في مناصب عملهم، خاصة وأنهم لا يمتلكون دخلا آخرا لإعانة عائلاتهم.