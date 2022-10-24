أدرار: حجز 4400 لتر من المازوت موجهة للتهريب

تمكنت مصالح الجمارك، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز 4.400 لتر من المازوت موجهة للتهريب ببرج باجي مختار، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أنه "مواصلة للجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام بأدرار، وعلى إثر عمليتين متفرقتين، تم تنفيذهما بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود من حجز 4.400 لتر من المازوت".

كما تم، حسب البيان، "حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في شاحنتين".

وتكرس العمليتان "الجهود الميدانية الحثيثة المبذولة في سبيل حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بشتى أشكاله"، حسب ذات المصدر.