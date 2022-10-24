الجزائر تتعادل أمام تونس (4-4)

تعادل المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 عاما، أمام نظيره التونسي بنتيجة (4-4، الشوط الاول 1-3)،

اليوم الاثنين بملعب السويس (مصر) في إطار الجولة الثالثة والاخيرة لدورة اتحاد شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم-2023.

وتعد المباراة الثانية التي يتعادل فيها الفريق الوطني في هذه الدورة، بعد لقائه امام ليبيا (1-1) في الجولة الاولى، فيما تلقى "الخضر" خسارة في الجولة الثانية أمام المغرب (0-2).

وفي المواجهة الأخرى عن الجولة الثالثة، تمكن المنتخب الليبي من الإطاحة بالمغرب (1-0) وهي النتيجة التي تسمح للفريق التونسي بإنهاء الدورة في الصدارة ليقتطع تأشيرة تأهله الى "كان-2023" .

وفي الترتيب النهائي، تنهي الجزائر المنافسة في المرتبة الأخيرة بنقطتين, وراء المغرب (4 ن) وليبيا (4 ن) فيما تصدرت تونس المشهد بـرصيد (5 ن).

ويرتقب أن يقدم الناخب الوطني، محمد لاسات استقالته من منصبه عقب الفشل في بلوغ النهائيات الافريقية، المقررة بمصر.