24 أكتوبر 2022
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24 أكتوبر 2022 °C

تسجيل عدة حرائق على مستوى 10ولايات

مجتمع
24 أكتوبر 2022 ()
خ.د
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كشفت  المديرية العامة للحماية المدنية ، اليوم الاثنين ،  أنه يم تسجيل عدة حرائق بعدة ولايات خلال 24 ساعة الأخيرة

وأوضح بيان لذات المصالح ، أنه تم تسجيل عدة حرائق  في كل من ولاية الطارف، جيجل، تيزي وزو، عنابة، الشلف، باتنة، تيبازة، عين الدفلى، بجاية، غليزان.

وحسب البيان ، تم  تسجيل 47 حريق منها 11 حريق غابات، حرائق ادغال، 15 حرائق حشائش يابسة و17  حريق محاصيل زراعية

كما خلفت هذه الحرائق خسائر قدرت بـ 51 هكتار من الغابات، 7 هكتارات ادغال و 15 هكتار حشائش يابسة وأحراش، 7557 احزمة تبن، 49 نخلة، حيث تمكنت فرق مكافحة الحرائق من السيطرة عليها واطفائها .

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